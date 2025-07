Scarlatti 3000 | la musica del passato dialoga con il nuovo millennio

Se siete appassionati di musica che uniscono passato e presente, non potete perdervi “Scarlatti 3000”. Questo evento, simbolo di un dialogo tra il Barocco e il mondo contemporaneo, celebra gli 300 anni dalla scomparsa di Alessandro Scarlatti con un concerto straordinario. Sabato 12 luglio alle 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, la Nuova Orchestra Scarlatti trasporterà il pubblico in un viaggio musicale unico. Una serata imperdibile per riscoprire le radici del linguaggio classico e immaginarne il futuro

Tempo di lettura: 2 minuti Un ponte tra il Barocco e la contemporaneità. Sabato 12 luglio alle 19.30, nella splendida cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino 10), la Nuova Orchestra Scarlatti propone "Scarlatti 3000", secondo concerto della rassegna "Alessandro Scarlatti il primo dei Moderni", realizzata in occasione dei 300 anni dalla morte del grande compositore e sostenuta dal MIC. L'ingresso sarà gratuito. Una serata di dialoghi musicali e suggestioni sonore. Sul palco, il soprano Chiara Polese, il giovane trombettista Davide Battista e la bacchetta del direttore Marco Attura daranno vita a un programma che intreccia capolavori scarlattiani e inediti contemporanei.

