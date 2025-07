Milan Allegri si presenta | Bisogna tornare in Champions

Dopo 11 anni, Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan, riaccendendo le speranze dei tifosi rossoneri. Presentatosi ai microfoni di Casa Milan, il tecnico toscano ha subito tracciato gli obiettivi: riportare il Milan in Champions League. Con ottimismo e determinazione, Allegri afferma: “La rosa è già ottima”, pronto a mettere i giocatori nelle condizioni di vincere e scrivere una nuova, entusiasmante pagina della storia milanista.

A volte ritornano. Massimiliano Allegri, dopo 11 anni, torna sulla panchina del Milan presentandosi ai tifosi in conferenza stampa. Rispondendo ai cronisti presenti a Casa Milan, il tecnico toscano ha parlato della rosa e fissato gli obiettivi per la nuova stagione. Allegri: “Il Milan deve tornare in Champions, la rosa è giĂ ottima”.  “Io non ho vinto, ma cerco di mettere i giocatori in condizioni di farlo. La rosa del Milan credo sia ottima, con giocatori di valore. La societĂ e il direttore stanno monitorando le varie situazioni, l’importante è arrivare al 31 agosto nelle migliori condizioni per mettere le basi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, Allegri si presenta: “Bisogna tornare in Champions”

