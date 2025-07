Stash colpito da un triste lutto durante il tour | il suo messaggio

Il cuore di Stash, leader dei The Kolors, è spezzato dal dolore per la perdita del nonno Domenico, un pilastro della sua vita. Mentre prosegue il tour estivo 2025, il cantante condivide un messaggio carico di affetto e tristezza, ricordando l'importanza di questa figura. È un momento di grande emozione e riflessione, che mostra come anche nelle sfide più dure, la musica possa essere un porto sicuro. Il dolore di Stash:...

Antonio Fiordispino, in arte Stash, leader della band The Kolors, ha comunicato la scomparsa del nonno Domenico attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Il lutto è arrivato mentre il gruppo è impegnato con il tour estivo 2025, che ha già toccato Napoli e farà tappa in diverse città italiane. In poche righe, bianche su sfondo nero, il cantante ha salutato una delle figure più importanti della sua vita. Il dolore di Stash: "Maestro di educazione ed eleganza". "Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai". Con queste parole Stash ha condiviso il suo dolore con i fan.

