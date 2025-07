LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Henderson sogna il colpaccio!

Benvenuti alla diretta del Giro d’Italia Femminile 2025: un’edizione ricca di emozioni e sorprese! Oggi, ad Aprica, la sfida si infiamma sotto una pioggia battente mentre Henderson sogna il colpaccio. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa spettacolare tappa. Chi conquisterà la vetta? La corsa è appena iniziata, e l’adrenalina è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Ha iniziato a piovere ad Aprica. 13.47 Henderson e Miermont hanno un vantaggio di 2? 55? sul gruppo quando mancano circa cinque chilometri all'inizio della salita ufficiale. 13.46 Il gruppo riprende Iurani Blanco 13.45 Questo il momento in cui Marianne Vos ha cambiato gli scarpini: do not try this during your Sunday rides: Marianne Vos changes her shoes while pedalling non provateci durante la pedalata della domenica: @mariannevos cambia scarpe senza fermarsi #GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW @vismalabwomen pic.twitter.comTggrWnYXeq — Giro d'Italia Women (@girowomen) July 7, 2025 13.