Dalla patente digitale ai titoli di studio e tessera elettorale nel telefono | tutto sull’IT Wallet il progetto che anticipa l’Europa Le novità e i nodi da sciogliere

Immaginate un mondo in cui il vostro smartphone diventa il portale unico per tutte le vostre necessità amministrative: dalla patente digitale ai titoli di studio, dalla tessera elettorale agli accessi ai bandi pubblici. Con l’8217it wallet, l’Italia si proietta verso il futuro, anticipando l’Europa e rivoluzionando la gestione digitale dei servizi. Scopriamo insieme come questa innovazione sta trasformando la nostra vita quotidiana e quali sfide ci attendono lungo il cammino.

Immaginate di aprire il vostro smartphone e trovarci, in un’unica app, tutta la vostra vita amministrativa: patente, titoli di studio, certificati elettorali, persino l’accesso ai bandi pubblici. Non è fantascienza, ma il prossimo passo della rivoluzione digitale italiana. Mentre l’Europa si prepara al suo portafoglio elettronico per il 2026, l’Italia sta già correndo in avanti, con due decreti attuativi in bozza e una sperimentazione prevista entro il 2025. Ma cosa conterrà davvero l’IT Wallet? E quali sono le sfide ancora aperte? L'articolo Dalla patente digitale ai titoli di studio e tessera elettorale nel telefono: tutto sull’IT Wallet, il progetto che anticipa l’Europa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

