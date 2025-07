Vlahovic Al Hilal i sauditi tornano a bussare alla porta del centravanti in uscita dalla Juventus Tutte le novità

Dusan Vlahovic, il centravanti della Juventus, si trova al centro di un’affascinante svolta: i sauditi dell’Al Hilal tornano a bussare alla sua porta, alimentando rumors e sogni di una nuova avventura. La situazione si fa sempre più incandescente, con il futuro del serbo in bilico tra passato e presente. La decisione finale potrebbe cambiare le sorti di questa stagione e di tutto il suo percorso professionale...

Vlahovic Al Hilal, i sauditi tornano a bussare alla porta del centravanti in uscita dalla Juventus. Le novità sul futuro del serbo, in scadenza nel 2026. La situazione di Dusan Vlahovic alla Juve è giunta a un punto cruciale, e ora è tempo di decidere: dentro o fuori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero e il giocatore sono arrivati al momento della verità, con una risoluzione che potrebbe arrivare già in questa settimana. La Juve non sembra voler fare passi avanti nei confronti del serbo, e ora l'unico nodo da sciogliere riguarda le intenzioni di Vlahovic. Il giocatore, infatti, ha chiarito di non voler rinunciare ad alcuna parte del suo ingaggio, né a Torino né altrove.

