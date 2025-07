Texas il timelapse del fiume che cresce e sommerge tutto in pochi istanti

Nel cuore del Texas, un timelapse mozzafiato cattura la furia del fiume Llano in piena corsa, crescendo in modo allarmante e sommergendo tutto in pochi istanti. Mentre le autorità tentano di chiudere il guado a Kingsland, l’immensità della natura si manifesta in tutta la sua forza, ricordandoci quanto possa essere imprevedibile e potente. Un’immagine che lascia senza fiato e invita alla riflessione sulla forza degli elementi naturali.

Cresce il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha provocato l'esondazione del fiume Guadalupe travolgendo un campo estivo per ragazze in Texas,... Vai su Facebook

