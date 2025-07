Mattarella | Ue per pace sia un modello

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell'Unione Europea come modello di pace duratura, nata per trasformare un continente segnato da secoli di conflitti in un esempio di stabilità e collaborazione. Con oltre 70 anni di pace, l'Ue rappresenta una rete commerciale aperta e una speranza per il mondo intero. La sua vocazione di pace e cooperazione continua a essere un faro di ispirazione, dimostrando che la solidarietà può cambiare il corso della storia.

13.45 L'Europa è nata "per assicurare a un continente dilaniato da secoli di guerre una prospettiva di pace". Queste le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, alla fine del colloquio con il presidente della Croazia, Milanovic. "Una pace che dura da oltre 70 anni" e che quindi "é un'offerta di modello al resto della Comunità internazionale". L'Ue "è al centro di una rete commerciale aperta che garantisce pace:questa vocazione di pace è condivisa per restituire alla vita internazionale un modello di convivenza serena". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

