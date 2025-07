Simone Inzaghi potrebbe allenare Messi | l’Al-Ahli vuole portarlo in Arabia Saudita

Simone Inzaghi potrebbe presto prendere in mano le redini di Lionel Messi in Arabia Saudita, un'opportunità che fa sognare i tifosi e accende il mercato. Dopo la recente avventura al Mondiale per Club, il nuovo Al-Ahli si prepara a grandi mosse, con l'attenzione rivolta anche a Theo Hernandez. Le trattative sono intense e le sorprese dietro l’angolo: c’è un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio internazionale.

Simone Inzaghi potrebbe presto allenare Lionel Messi. Dopo la buona avventura al Mondiale per Club, terminata con la sconfitta ai quarti contro i brasiliani del Fluminense, il nuovo Al-Ahli guidato dal tecnico ex Inter prepara i rinforzi: sembra quasi fatta per l’arrivo di Theo Hernandez dal Milan. Per l’esterno sinistro francese i rossoneri chiedono 25 milioni di euro, per ora i sauditi non sono andati oltre i 20. Ma c’è un’indiscrezione che viaggia a livelli molto più alti e che riguarda il grande piano del regime di Bin Salman per accrescere la popolarità del calcio nel suo Paese in vista dei Mondiali 2034: vuole portare Messi in Arabia Saudita e il club “prescelto” sarebbe proprio l’Al-Ahli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it