all hostages israeli and palestinian must be freed it is the most urgent thing to do besides ending the genocide in gaza

La liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e palestinesi rappresenta l’urgenza più immediata, affiancata dalla necessità di porre fine al genocidio a Gaza. Uomini e donne, tra cui anche membri della brigata Nukhba di Hamas, sono tenuti in condizioni disumane che nessuno dovrebbe subire. Il mondo deve agire subito: salvare le vite intrappolate nell’abisso e fermare questa spirale di violenza. Solo così si potrà sperare in una strada verso la pace e la dignità.

Human beings are being held in subhuman conditions such as no human being deserves, not even members of Hamas' elite Nukhba brigade The most urgent emergency measure required now, besides ending the massacres in Gaza, is the rescue of all the captives, Israelis and Palestinians, from the abys. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it