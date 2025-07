IT-Wallet si allarga | il portafoglio digitale accoglierà nuovi documenti e altre novità

IT-Wallet si prepara a evolversi, ampliando le sue funzionalità e accogliendo nuovi documenti. Questa trasformazione promette di rendere il portafoglio digitale ancora più versatile e intelligente, semplificando la gestione della nostra identità digitale e delle nostre finanze. Scopriamo insieme tutte le novità che ci attendono in questo entusiasmante aggiornamento, pronti a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.

IT-Wallet sta per ampliarsi con nuovi documenti e nuove funzionalità: scopriamo cosa ci aspetta con il portafoglio digitale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - IT-Wallet si allarga: il portafoglio digitale accoglierà nuovi documenti e altre novità

In questa notizia si parla di: wallet - portafoglio - digitale - documenti

Addio portafoglio, con l’IT-Wallet lo smartphone diventa l’unica identità: come il governo trasforma l’Italia in un’isola digitale - Immagina un’Italia dove il portafoglio si dissolve, lasciando spazio a uno smartphone intelligente e sicuro.

IT-Wallet, nuovi documenti in arrivo sul portafoglio digitale: Isee e titoli di studio Vai su X

Patente, tessera sanitaria e carta della disabilità sono ora disponibili su IT Wallet anche in modalità offline. I documenti conservati nel portafoglio digitale sono consultabili quindi anche senza la necessità di una connessione internet. La novità è disponi Vai su Facebook

IT Wallet, al via la prima fase del portafoglio digitale italiano: in arrivo due decreti attuativi; IT Wallet, nuovi documenti nel portafoglio digitale: Isee, titoli di studio e tessera elettorale; IT Wallet, non solo patente. Presto anche tessera sanitaria, Isee, titoli di studio e altro.

It Wallet: nuovi documenti in arrivo nel portafoglio digitale. Ecco quali sono - Sono in dirittura d'arrivo due decreti attuativi che amplieranno il numero di documenti presenti su It Wallet. Da msn.com

IT Wallet: cosa cambia? Nell'app Io entrano 4 nuovi documenti digitali - Ad oggi il sistema è utilizzato da 5 milioni di italiani per 9 milioni di documenti caricati tra patenti, tessere sanitarie e carte europee della disabilità ... Scrive msn.com