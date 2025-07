Dibattiti cultura e socialità nella ventesima Festa Provinciale delle Acli

La ventesima Festa Provinciale delle Acli di Arezzo si prepara a trasformare piazza don Alcide Lazzeri in un vivace crocevia di cultura, socialità e condivisione. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, eventi tra convegni, libri, musica, sport e gastronomia animeranno la comunità, dimostrando che il vero spirito della festa risiede nell’unione tra persone e idee. Un'occasione imperdibile per stimolare il confronto e rafforzare i legami sociali, invitandoti a vivere questa straordinaria esperienza.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Convegni, presentazioni di libri, concerti, sport e gastronomia per la Festa Provinciale delle Acli di Arezzo. La ventesima edizione dell’evento è in programma da giovedì 10 luglio a domenica 13 luglio in piazza don Alcide Lazzeri a Ponticino, andando a rinnovare quattro giornate ricche di iniziative aperte all’intera comunità dove l’intrattenimento e la socializzazione diventeranno strumenti per stimolare confronto, riflessione e approfondimento su temi di stretta attualità. La Festa Provinciale, organizzata con il sostegno del circolo Acli di Ponticino, fa affidamento sui patrocini della Provincia di Arezzo e del Comune di Laterina Pergine Valdarno che hanno riconosciuto il valore sociale, culturale e aggregativo di un’iniziativa capace di promuovere partecipazione, solidarietà e impegno civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it