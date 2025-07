Trento volontario dei vigili del fuoco si sente male dopo un intervento al pronto soccorso gli fanno pagare 50 euro di ticket

Un volontario dei vigili del fuoco di Trento, intervenuto in un incendio sul Lago di Garda, si sente male dopo il soccorso e si trova a dover pagare 50 euro di ticket sanitario al pronto soccorso di Arco. Un episodio che solleva importanti domande sul diritto all’assistenza gratuita per chi dedica la propria vita al servizio degli altri. È giusto che un volontario debba affrontare questa spesa?

Era intervenuto per prestare soccorso in un incendio sul Lago di Garda, si era poi sentito male, e il pronto soccorso gli aveva chiesto di pagare 50 euro per il ticket sanitario. È successo a un volontario dei vigili del fuoco all’ospedale di Arco, in provincia di Trento. Sabato 28 giugno l’uomo, residente nel comune dell’Alto Garda, era stato portato al pronto soccorso dall’ambulanza, in codice verde, dopo essersi sentito male a seguito di un intervento per spegnere un incendio a Palazzo Marchetti, nel centro di Arco. Lo riporta il Corriere. Il pagamento del ticket. La sera di venerdì 27 giugno l’uomo era intervenuto con altri volontari della squadra per spegnere un rogo nell’azienda di legname dei fratelli Santoni, in località Ceole, poco a nord del lago di Garda. 🔗 Leggi su Open.online