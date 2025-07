Emma Stone dice addio ai suoi occhi incappucciati Con la blefaroplastica?

Emma Stone dice addio ai suoi occhi incappucciati con un intervento di blefaroplastica, dimostrando che anche le star più amate non sono immuni alle tendenze di bellezza. La sua apparizione al red carpet della première del film Eddington ha acceso il gossip, mettendo in discussione il suo iconico look. Ma cosa ha davvero cambiato? Il ritocco più evidente riguarda...

Anche Emma Stone ha ceduto al fascino dei ritocchini. O almeno così sostengono gli esperti dopo l’apparizione dell’attrice 36enne, qualche giorno fa, sul red carpet della première del suo ultimo film Eddington. Il suo glow up è, infatti, paragonabile a quelli recentissimi, che hanno fatto molto discutere, di Kris Jenner e Lindsay Lohan, solo per citarne alcuni. Ma cos’ha di diverso Emma Stone rispetto a prima? Il ritocco più evidente riguarda senza alcun dubbio il terzo superiore, ossia quell’area del viso che include fronte, tempie, sopracciglia e zona perioculare. A ringiovanirla – come se poi ne avesse avuto davvero bisogno – non è stato, dunque, il suo nuovo pixie cut ma un ritocchino realizzato a regola d’arte da mani molto esperte! Emma Stone prima dopo la première di Eddington: cosa si è rifatta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emma Stone dice addio ai suoi occhi incappucciati. Con la blefaroplastica?

