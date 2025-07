Jorge Martin effettuerà un test mercoledì a Misano Mirino puntato sulla tappa di Brno

Jorge Martin si prepara a fare il suo grande ritorno sulle piste, con un test cruciale a Misano e lo sguardo puntato su Brno. Dopo mesi di attesa e sfide, il campione del mondo in carica della MotoGP è pronto a riprendersi il suo posto e a dimostrare tutta la sua determinazione. La sua rinascita sta per cominciare: il prossimo passo sarà fondamentale per rivendicare il suo ruolo di protagonista.

Jorge Martin è pronto a tornare in azione. Il campione del mondo in carica della classe regina, infatti, ha fissato una data importante nel suo percorso. Mercoledì 9 luglio, infatti, il pilota del team Aprilia effettuerĂ il test decisivo in vista del ritorno in pist a. Dopo mesi di attesa, quindi, stiamo per riabbracciare Martinator che, dopo i guai nel corso della pre-stagione, si era infortunato gravemente in occasione del GP del Qatar, l’unico disputato in questa stagione. Si può dire, quindi, che ormai ci siamo per lo spagnolo. Nel corso della settimana appena conclusa aveva giĂ potuto tornare in sella ad una Aprilia RSV4 stradale, mettendo a segno oltre 100 giri sulla pista del Montmelò nell’arco di due giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it