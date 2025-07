Six King Slam atto II | torna la discussa esibizione a Riad Sinner Alcaraz e Djokovic tra i partecipanti

Dopo un anno di attesa, il Six Kings Slam torna a Riad, promettendo spettacolo e grandi emozioni. La discussa edizione precedente aveva acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori, con protagonisti di alto livello come Sinner, Alcaraz e Djokovic. Ora, il torneo si ripropone come una sfida imperdibile nel panorama dell'esibizione tennistica internazionale, lasciando sperare in un’edizione ancora più memorabile. Ma quali sorprese ci riserverà questa volta?

Si torna in scena. C’erano dei punti interrogativi rispetto a nuova edizione del Six Kings Slam, torneo di esibizione a Riad (Arabia Saudita) che l’anno scorso aveva destato non poche perplessitĂ . Al di lĂ della sovrapposizione nel massimo circuito internazionale in calendario, l’evento, che aveva visto al via Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, era stato al centro delle attenzioni per i guadagni faraonici dei tennisti, solo grazie alla loro presenza (1,5 milioni di dollari). Un’esibizione che aveva visto la finale tanto attesa, tra Sinner e Alcaraz, con la vittoria dell’azzurro che solo in questa sede così particolare era riuscito a battere lo spagnolo nel 2024 e, nei fatti, solo in quest’eventualitĂ si è imposto negli ultimi incontri con Carlitos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Six King Slam, atto II: torna la discussa esibizione a Riad. Sinner, Alcaraz e Djokovic tra i partecipanti

Sinner torna al Six Kings Slam in Arabia, il torneo-show con un montepremi stellare - Non ci sono punti Atp in palio, ma il numero 1 al mondo, campione in carica, è tra i sei tennisti invitati che si contenderanno l'assegno da 7,5 milioni (il più ricco della storia) dal 15 al 18 ottobr ... Riporta gazzetta.it

Six Kings Slam, Sinner batte Djokovic e in finale incontra Alcaraz - Jannik Sinner si ritroverà di fonte a Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione di Riad, in Arabia Saudita. Secondo msn.com