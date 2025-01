Unlimitednews.it - Shelton battuto, Sinner in finale agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Per il secondo anno di fila, Jannikgiocherà ladegli. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone e campione in carica, batte in semiBen– che in precedenza aveva eliminato Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego – per 7-6(2) 6-2 6-2 dopo due ore e 36 minuti di gioco. Alla terzaSlam in carriera dopo il successo di un anno fa sul cementoo e la vittoriaultimi Usse la vedrà domenica contro Alexander Zverev, che nell’altra semiha vinto il primo set al tie-break (7-5) prima che Novak Djokovic fosse costretto al ritiro per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il 27enne tedesco è avanti 4-2 nei precedenti conche però si è aggiudicato l’ultima sfida, la semidi Cincinnati nella scorsa stagione.