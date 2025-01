Thesocialpost.it - Scomparsa nel nulla a 14 anni, è stata ritrovata: era a casa di un’amica

la ragazza di quattordiciche risultavada diverse ore a Ferrara. La giovane, Desy F., vive con la sua famiglia proprio nella città emiliana, dove è nata il 10 novembre del 2010. L’adolescente, secondo quanto era stato possibile ricostruire, si era volontariamente allontanata dallain cui vive con la famiglia nella giornata di giovedì 23 gennaio. Dopo ore di disperate ricerche, la bella notizia: si trovava adied è.Leggi anche: Venti forti e alluvioni, è in arrivo una tempesta: le previsioni per i prossimi giorniLa quattordicenne era uscita didurante la mattinata e doveva andare a scuola insieme alla sorella quando, con una scusa, si era allontanata da lei facendo perdere le sue tracce. A scuola poi non era mai arrivata.