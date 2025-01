Abruzzo24ore.tv - Sciatori infuriati: chiusura improvvisa della funivia del Gran Sasso scatena polemiche

L'Aquila - La sospensione non annunciata del serviziorio nel giorno di maggiore affluenza turistica solleva critiche sulla gestione e comunicazione del Centro Turistico del. La recentedeldi venerdì ha provocato una forte reazione da parte degli, molti dei quali giunti da diverse regioni del Centro Italia. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico ha espresso il suo disappunto, definendo l'accaduto "intollerabile". Ha sottolineato come, in un giorno cruciale come l'inizio del fine settimana, il Centro Turistico delnon abbia emesso alcun comunicato stampa, limitandosi a una semplice comunicazione sul proprio sito web il giorno precedente. Pietrucci si chiede se questa sia la strategia adottata per promuovere il turismo e fidelizzare i visitatorimontagna aquilana.