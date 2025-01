Amica.it - Renée Zellweger rivela: «Ero nauseata dal suono della mia stessa voce»

Un vero e proprio cambio vita, con un trasferimento da uno Stato all’altro e una lunga pausa dal set per ricaricarsi e ricostruirsi.hato per quale motivo ha voluto allontanarsi dai riflettori e dalle macchine da presa per sei anni, una decisione presa all’apice del successo.Perchési è presa una pausa dal set?L’attrice 55enne sta per tornare nelle sale con il quarto capitolosaga di Bridget Jones, Un amore di ragazzo, e intervistata dalla sua co-star, Hugh Grant, per British Vogue ha spiegato le ragionisua scelta: «Erodalmia. Quando lavoravo mi dicevo “ma ascoltati, sei di nuovo triste? Ah, questa è la tuaarrabbiata?” Era un rigurgitoesperienza emotiva».GUARDA LE FOTOcon Bradley Cooper e tutti gli altri amori ‘disastrosi’sua vita: le foto Alla domanda su come abbia passato quei sei anni, dal 2010 al 2016,ha raccontato: «Ho scritto musica e studiato legge internazionale, ho costruito una casa, salvato una coppia di cani anziani, fondato una società di produzione e trascorso molto tempo con la famiglia e gli amici, guidando in giro con i miei cani.