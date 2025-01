Ilfattoquotidiano.it - Perché per me i programmi di approfondimento di cronaca nera sono spesso spazzatura

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Rosamaria FumarolaI palinsesti delle reti Rai, Mediaset e non solo ogni giorno offrono ai telespettatori decine di trasmissioni che approfondiscono le vicende relative ai più recenti casi di, cosicché tutti gli italiani possano sentirsi adeguatamente aggiornati sugli omicidi più efferati e che di più hanno colpito l’immaginario collettivo.Che laappassioni da sempre il pubblico è cosa nota a tutti, così come è nota la strumentalizzazione che la politica tramite i suoi media ne fa per distrarre i sudditi da problemi ben più cogenti. E in effetti il fascino che le vicende più drammatiche e sanguinose esercitano sull’animo umano è indiscutibile e difficilmente ed esaustivamente spiegabile se non ricorrendo ad ipotesi, la cui analisi qui non potrebbero trovare posto.L’attuale narrazione dei fatti dituttavia, benché arricchita col maggior numero possibili di interventi e punti di vista più o meno autorevoli, risulta sempre superficiale e questo è in effetti in linea con l’interpretazione dell’odierna idea del fare informazione, che è sempre velocissima e che non lascia perciò a ciascuno il tempo di sviluppare riflessioni più profonde.