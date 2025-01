Ilrestodelcarlino.it - Morto il consigliere comunale Vittorio Reggiani, i ricordi: “Per tanti anni ha servito la comunità”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 24 gennaio 2025 – Amministrazionein lutto per la scomparsa deldel Partito democratico,. Apprezzato da tutti per le sue doti umane e per il suo vivere la politica come servizio per il bene comune,era nato a Modena l’8 marzo 1968. Laureato in Scienze politiche con indirizzo storico-politico all'Università di Bologna, era stato elettouna prima volta nel 2019 e riconfermato nel 2024 con 389 preferenze. Nell’attuale consigliatura era stato nominato presidente della Commissione servizi. Il ricordo del sindaco “La morte delci strazia,” ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti a nome di tutta la Giunta. “Ci lascia un collega che ha esercitato con passione e capacità il suo ruolo di eletto.