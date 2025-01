Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono finta morta con sopra i corpi massacrati del 7 ottobre. Sono sopravvissuta”: Yuval Raphael rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest 2025

ha incoronato la 24ennevvissuta all’attacco di Hamas al festival musicale Nova, per rappresentare il Paese, 24 anni, ha vinto il reality “Hakochav Haba (Rising Star)” mercoledì sera, ottenendo i voti più alti da parte dei giudici e del pubblico, e gareggerà nel concorso canoro di Basilea, in Svizzera, che prenderà il via il 13 maggio. La canzone che canterà dovrebbe essere selezionata a marzo. La sua storia ha commosso tutti: l’artista il 72023 si è nascosta per sette ore in un rifugio fingendosicon addosso una pila didelle persone assassinate da Hamas. Quaranta giovanientrati nel rifugio all’inizio del massacro e solo dieci neusciti vivi.“Devo la mia vita a quei ragazzi che non potevano più proteggere se stessi perché erano stati uccisi, ma con il loro corpo hanno salvato me – ha detto – , come forma di terapia per me stessa e obbligo, durissimo, doloroso.