Anteprima24.it - Manfredi e Sales: “Il sindaco Di Nunno poteva cambiare il Sud”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“I comuni, così come le Regioni non hanno bisogno di uomini soli al comando e l’attività poltiica dell’indimenticatodi Avellino, Antonio Di, ne è testimonianza. Sindaci che sappiano rispondere ai bisogni delle comunità e pensare al bene comune come Di”Così ildi Napoli, Gaetanopresente all’evento che ha commemorato i dieci anni dalla scomparsa di Di.Tra gli organizzatori il suo vice, oggi consigliere comunale, Tonino Gengaro: “Diè stato è resta un esempio di come bisogna essere amministratori di una comunità. Unesempio di moralità: non si candidò alla Camera su proposta di De Mita perchè già non stava bene. Ha continua ad amministrare la sua città fino alla fine, ha saputo coniugare utopia con un sano pragmatismo.