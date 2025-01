Ilnapolista.it - Luca Percassi: «Gasperini al Napoli? È sembrata più un’operazione mediatica»

Il Corriere della Sera ha intervistato Antonio e, presidente e amministratore delegato dell’Atalanta. Entrambi raccontano cosa significa lo stile Atalanta.I: «Koop ha sbagliato proprio atteggiamento»Bene, allora ci dica cosa fa quando arriva un calciatore che non capisce lo stile Atalanta.«Ne faccio uno in positivo: Charles De Ketelaere. Ha avuto un impatto perfetto già dal primo giorno. È arrivato all’alba e fino alle 5 del pomeriggio ha avuto intorno una miriade di agenti e consulenti: ne abbiamo contati 13, una cosa mai vista. Lui stava zitto e ascoltava. Finché gli abbiamo detto: “Charles ti fidi di noi?”. “Sì”. “Allora firma se no non arriviamo mai in fondo”. E lui ha firmato. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi così».Leggi anche:: «L’Atalanta un modello? Se devo essere sincero siamo stati noi a ispirarci molto agli altri»Con Koopmeiners però non è stato un gran finale.