Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel sfiora la vittoria con 2 errori! Ma è un podio stratosferico! Laegreid pettorale giallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15:38 Attendiamo di aggiungere gli italiani, visto che mancano ancora un paio di atleti competitivi.15:37:Tarjei Bø 0 23’51?0Sturla Holm(NOR) 1 +0?6TOMMASO(ITA) 2 +2?8Martin Uldal (NOR) 1 +20?5D. Pidhruchnyi (UKR) 1 +22?0Jakov Fak (SLO) 0 +26?3V. Hornig (CZE) 0 26?7Eric Perrot (FRA) 1 29?3Johannes Bø (NOR) 2 35?7Jonas Marecek (CZE) 0 +39?215:33sarà nuovo leader in Coppa del Mondo.15:32 Chiude l’azzurro, perdendo un eternità nell’ultimo tratto. E’ 34°, dietro a tutti gli altri azzurri: chissà se resterà in zona punti.15:30 Seguiamo però ancora l’ultima tornata di Cappellari, che paga 1’26” con lo zero a 400 metri dalla fine ed è 25°.15:29 A breve ricapitoliamo la top 10, visto che sono arrivati tutti i big.