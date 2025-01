Ilfattoquotidiano.it - L’Italia nucleare nella legge di Pichetto: nuovi impianti, riconversione, fusione e la rimozione di ogni ostacolo (referendum compreso)

Le strade sono tutte aperte, dallo smantellamento dei vecchialle nuove “destinazioni d’uso di siti”, fino alla. Si prevede l’istituzione di un’Autorità per la sicurezza, piazzando davanti gli obiettivi climatici, energetici ed economici e, nel frattempo, si lavora per rimuoverepossibile. A iniziare daidel passato. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin, ha presentato lo schema del disegno diintitolato “Delega al governo in materia disostenibile”. Ribadendo di ritenere ildi terza generazione avanzata una fonte di energia pulita, il documento di 4 articoli in sei pagine disegna la nascita di una nuova era dell’atomo,quale sono esplicitamente banditi solo glipreistorici di prima e seconda generazione.