Here la spiegazione del finale | un viaggio nel tempo e nelle emozioni

Diretto da Robert Zemeckis e con protagonisti Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany e Kelly Reilly,è una riflessione profonda e delicata sulla vita umana, sulle sue sfumature, i suoi cambiamenti e la permanenza di certi sentimenti attraverso le epoche. La pellicola prende il via dalla preistoria: inizia infatti con l’incontro di un uomo e di una donna nativi americani in un angolo remoto della Terra e giunge fino ai giorni nostri, esplorando diverse generazioni che abitano la stessa casa, situata in quel medesimo punto che non cambia mai, nonostante ilche scorre. L’idea di Zemeckis, come anche lo sviluppo narrativo, è chiara: la casa, il suo soggiorno, diventano testimoni di un numero infinito di storie umane che si intrecciano e si susseguono nel corso dei secoli, pur restando immutabili, quasi intoccabili.