Grammy Awards 2025, chi si esibirà durante la cerimonia

Manca sempre meno alla 67esima edizione dei, gli Oscar della musica la cuidi premiazione si terrà il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Nell’attesa di scoprire se Beyoncé riuscirà a conquistare il titolo di Album dell’anno, battendo così Taylor Swift, la Recording Academy ha svelato quali artisti si esibirannol’evento. Si tratta di Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Charli XCX, tutte e quattro in lizza per il miglior disco del. In scaletta anche le performance di Shakira, Teddy Swims, Benson Boone, Doechii e Raye, ciascuno in nomination per differenti riconoscimenti. «I prossiminon saranno solamente una celebrazione e un omaggio al meglio della musica», ha spiegato il Ceo dell’Academy Harvey Mason Jr. «Mostreranno come anche il potere della musica possa aiutare a ricostruire e supportare chi ne ha bisogno».