È morto Gianfranco Manfredi, addio al maestro del fumetto da Tex al suo Magico Vento. Gli esordi con Gino Paoli e Giorgio Gaber

Leggi su Open.online

Si è spento all’età di 76 anni, una delle figure più eclettiche del panorama culturale italiano. Nato a Senigallia nel 1948,ha percorso molteplici ambiti creativi, lasciando un’impronta significativa nella musica, nei fumetti, nella letteratura e nel cinema.Dal cantautorato alla narrativaLaureatosi in filosofia a Milano,hato come cantautore negli anni ’70 con l’album La crisi. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana come, Mia Martini e, diventando una voce importante del movimento musicale dell’epoca. La sua carriera musicale ha attraversato diverse stagioni, da album come Ma non è una malattia a Zombie di tutto il mondo unitevi.delitalianoNel mondo dei fumetti,è stato un vero e proprio punto di riferimento.