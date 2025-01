Ilgiorno.it - Donne perseguitate e molestate. Avance sgradite sul lavoro. Scattano due ammonimenti

SONDRIO Sebbene la conoscente più e più volte gli avesse fatto intendere di non essere minimamente interessata alle sues tanto esplicite quanto, l’uomo non solo non demordeva, ma era arrivato addirittura a presentarsi al posto didi lei completamente nudo. Con sé non aveva nient’altro che un coltello che, non trovando la donna diventata la sua ossessione ha poi appoggiato (non avendo tasche.) sulla porta di ingresso del luogo della malcapitata oggetto delle sue persecuzioni, dove è poi stato fermato dalle Forze dell’Ordine. Il focoso "nudista" è un uomo di 34 anni residente in provincia destinatario, al pari di un 58enne domiciliato a Sondrio, della misura di prevenzione dell’Ammonimento adottata dalla Polizia nei confronti di entrambi in quanto responsabili di atti persecutori.