Creare il file VHD del PC Windows disco virtuale

Leggi su .com

Uno dei formati più diffusi per la realizzazione dei dischi virtuali è VHD, supportato da Microsoft e da altre compagnie impegnate con programmi di virtualizzazione. Questi dischi di solito vengono montati sul sistema utilizzando programmi dedicati e commerciali (con un costo anche elevato) disponibili in ambito professionale ma difficilmente accessibili in ambito domestico, specie se non abbiamo la possibilità di accedere da remoto o da casa agli avanzati strumenti riservati alle aziende e agli ingegneri IT.Quello che molti utenti non sanno è che bastano le impostazioni diper collegare e leggere subito i dischi virtuali in formato VHD, senza dover installare nient'altro! In questa guida vi mostreremo quindi come collegare unVHD in11, utilizzando un tool avanzato presente all'interno del sistema operativo e sconosciuto alla maggioranza delle persone, spesso anche dagli esperti.