Ceramica in lutto, è morto Eugenio Taccini. Aveva 82 anni

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 gennaio 2025 – Maestro ceramista e pittore, ma anche politico locale e assessore. La Toscana è inper la morte di, 82, simbolo di Montelupo Fiorentino dove era nato ela sua bottega. Noto in particolare per le rappresentazioni di Arlecchini e di Pinocchi, nel corso della sua vita era stato anche consigliere comunale dal 1975 al 1980 e assessore dal 1978. Sono sue le installazioni nel parco di Collodi e alcune sue opere nel 2000 hanno illustrato un'edizione di Pinocchio edita da Carlo Cambi editore. Allievo di Venturino Venturi, è venuto in contatto con pittori affermati come Beppe Serafini, Bruno Bagnoli, Marz Mannucci e Aldo Londi. Le sue opere si trovano in molti spazi pubblici e privati, e alcune fanno parte di collezioni internazionali prestigiose.