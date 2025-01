Ilgiorno.it - Caso Alessia Pifferi, avvocatessa e psicologhe verso il processo per falso e favoreggiamento

Milano – Salgono a sette gli indagati dalla Procura di Milano nell'inchiesta che riguarda psicologi e, alcune delle quali in servizio nel carcere milanese di San Vittore, e l'Pontenani, nel secondo filone di indagine suldi, la 38enne condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di meno di un anno e mezzo.condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana È quanto emerge dall'avviso di chiusura dell'indagine, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, firmata dal pm Francesco De Tommasi. Tra i due indagati in più c'è anche Marco Garbarini, il consulente nominato dalla difesa rappresentata dall'avv. Pontenani nelche si è celebrato in Corte d'Assise. Tra i reati contestati a vario titolo il concorso nei reati ipotizzati di