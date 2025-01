Inter-news.it - Buchanan, spunta una richiesta dall’estero! L’Inter ha l’erede – TS

, oltre a piacere al Torino, ha ricevuto un nuovo corteggiamento anche da un prestigioso club estero.valuta la situazione e avrebbe già in mente il suo erede.IN BILICO – L’edizione mattutina di Tuttosport è ampiamente focalizzata sul tema calciomercato. Eè tra le principali protagoniste. Oltre a parlare deldi Francesco Acerbi, Sam Beukema, il quotidiano torinese si è esposto anche sul futuro di Tajon. L’esterno canadese, arrivato lo scorso gennaio per sette milioni dal Bruges, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante al, tanto da venir impiegato abbastanza poco. Significativa l’unica titolarità in assoluto arrivata solamente a dicembre in Coppa Italia contro l’Udinese. In mezzo, bisogna pure ricordare però il grave infortunio rimediato in estate con la sua nazionale (frattura della tibia).