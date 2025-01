Scuolalink.it - Bonus Asilo Nido 2025: tutto quello che devi sapere

Ilsi conferma come uno degli aiuti economici più richiesti dalle famiglie italiane, offrendo un supporto concreto per coprire le spese legate agli asilie all’assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie. Potenziato dalla Legge di Bilancio, il contributo introduce importanti novità che ne ampliano l’accessibilità e semplificano le procedure, garantendo un sostegno maggiore alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Come funziona ilIlcopre le rette degli asilipubblici e privati autorizzati, offrendo un aiuto economico per affrontare le spese legate all’educazione dei più piccoli. Inoltre, prevede un contributo per l’assistenza domiciliare destinato ai bambini affetti da gravi patologie croniche certificate, che non possono frequentare il