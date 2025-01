Cityrumors.it - Australian Open, Sinner un anno dopo: il meraviglioso viaggio del numero uno al mondo

Leggi su Cityrumors.it

Il tennista azzurro battendo Shelton in semifinale, torna a 12 mesi di distanza, dove tutto era cominciato, in finale nel primo torneo dello slam dell’Gli appassionati italiani e tutti gli addetti ai lavori, ancora stentano a crederci, ma quello che abbiamo vissuto in questi dodici mesi, non è più un miracolo. Stiamo semplicemente ammirando mesemese, torneotorneo, alla prepotente ascesa sul trono del tennis mondiale, di quello che diventerà uno dei più grandi tennista della storia. Solo che non pensiamo sia possibile che questo nuovo fenomeno sia italiano.un: ildeluno al– Cityrumors.it – Ansa fotoDomenica 26 gennaio Jannikgiocherà un’altra finale a Melbourne. Il campione in carica ha superato in semifinale l’americano Ben Shelton in tre set, rischiando grosso nel primo parziale, con due set point annullati, poi prendendo il largo.