Atelier Yumia | The Alchemist of Memories and Envisioned Land | ecco le ultime novità

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno rivelato nuovi dettagli sul prossimo JRPGTheofand the. Il nuovo capitolo del franchisepermetterà ai giocatori di esplorare il continente di Aladiss, tra rovine, tesori nascosti e personaggi inediti. Un trailer di riepilogo è stato presentato insieme a una nuova key visual firmata Benitama. Il gioco sarà disponibile dal 21 marzo 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam e, per la prima volta nella storia del franchise, su Xbox Series XS e Xbox One.La trama e i protagonistisegue le avventure diLiessfeldt e del suo gruppo alla ricerca dei segreti dietro il cataclisma che ha devastato il continente di Aladiss, dove l’alchimia è ormai un tabù.