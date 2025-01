Panorama.it - Aperte le iscrizioni alla Panorama academy

Torna per la seconda edizione il nostro master in giornalismo: lezioni con le migliori firme dei settimanali del gruppo e della «Verità» per insegnare le basi del mestiere. Da come cercare una notizia a come realizzare un’intervista per diversi mezzi, dal Webcarta. Chi volesse informazioni sul corso, potrà trovarle sul sito https://.it/.Questo mestiere l’ho fatto per caso. Un giorno un mio vicino di casa mi chiese se volessi collaborare con un giornale e si propose di accompagnarmi in redazione. Non mi disse che il quotidiano era fallito e non aveva il becco di un quattrino per pagare i corrispondenti. Forse non era a conoscenza del marginalissimo dettaglio, oppure pensò che per un ragazzo di 17 anni l’assenza di un compenso fosse cosa secondaria. In realtà, scrivendo per un quotidiano non avevo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare, non in termini economici, ma di sicuro in divertimento e questo all’epoca mi bastò.