Biccy.it - Amanda contro MariaVittoria: “Pessima, orrenda, falsa, senza testa”

Lecciso nel corso dell’ultima puntata ha ricevuto una nomination palese da parte diMinghetti e questo l’ha molto ferita. Questo perché, stando al racconto della Lecciso, poco prima MaVi l’avrebbe presa da parte per dirle che era stato un errore litigare per la faida fra Jessica ed Helena dato che ora le due hanno fatto pure pace.Al termine della puntata, durante una chiacchierata con Luca,si è così sfogata: “Sono sconvolta perche fino a un minuto prima mi aveva detto ‘che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma chesei? Che donnaspina dorsale. Non ragiona con la sua. Ha unapensante? Della coerenza? Zero! Zero! Ha 31 anni! Mio figlio di 16 anni, anzi, anche mio figlio di 10 anni non avrebbe mai fatto una roba del genere lasciandosi trascinare.