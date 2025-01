Inter-news.it - Zielinski: «Non amo fare il regista, ma se Inzaghi lo chiede lo faccio»

ha commentato l’ottima vittoria contro lo Sparta Praga da parte dell’Inter die al contempo, il polacco, ha parlato del ruolo da.DETERMINAZIONE – Piotrha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset dopo Sparta Praga-Inter. Il centrocampista polacco, entrato nella ripresa al posto dell’ammonito Kristjan Asllani, ha commentato in questo modo la fondamentale vittoria di ieri sera: «Missione compiuta? Sì può dire, non era facile venire qui, erano carichi ma abbiamo gestito bene dominando, ci è mancato solo per chiudere la partita. Ma era importante la vittoria. Monaco? Bisogna riuscire ala partita nostra e cercare di vincere senza nessun calcolo, rispettarlo ma consapevoli delle nostre forze. L’Inter è costruita così, ha rosa forte e giocatori importanti, speriamo di recuperare quelli infortunati, quelli che sono a disposizione devono dare il massimo per l’Inter.