Ilgiorno.it - Vigevano, ingresso vietato nella Ztl: colleziona centocinquanta multe. Il Prefetto ne annulla ventotto

(Pavia) – Il Comune non aveva comunicato al cittadino l’mento del vecchio permesso di transitozona Ztl e per questa ragione ildi Pavia, Francesca De Carlini, hato leche l’uomo avevato in pochissimo tempo, addirittura 146. Un caso che finirà per fare giurisprudenzadifficile ricerca di una soluzione al caso che ha interessato moltissimi vigevanesi. Dal momento della attivazione e nell’arco di qualche mese appena i sistemi di videosorveglianza fatti installare dal Comune ai varchi dell’isola pedonale permanente, che nei giorni festivi viene estesa, hanno registrato migliaia di irregolarità portando ad elevare addirittura 15mila. Un vero record che, come è facile intuire, ha innescato la reazione dei soggetti interessati che hanno presentato i relativi ricorsi.