Anteprima24.it - “Una Nessuna Centomila” approda a Napoli, grandi artisti insieme per raccolta fondi contro violenza donne

Tempo di lettura: 2 minuti“Una”, l’evento simbololasulle, arriva a. L’appuntamento è per il 25 settembre in piazza del Plebiscito. Leartiste e idella musica e dello spettacolo sarannosul palco per raccogliereper i centri anti. Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) con 100.000 presenze nel 2022 e il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 con 22.000 persone, “Una” torna, per la terza edizione, con un nuovo evento speciale che per la prima volta si svolgerà al Sud Italia. Annunciati “ssimi nomi della musica e del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni”. Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiche sostengono e supportano lenei loro percorsi di fuoriuscita dallae sensibilizzare il pubblicoquesto fenomeno sociale e culturale.