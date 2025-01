Storia Inter | 1920 il secondo scudetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Correva l’anno 1919. Giorgio Hulss fu il nuovo presidenteista. La guida tecnica venne affidata a Nino Resegotti e Francesco Mauro. La squadra, che si apprestava a disputare il primo campionato del dopoguerra, univa allo zoccolo duro e storico formato da Aebi, Agradi, Asti e Campelli anche quattro dei fratelli Cevennini; esordio, nel massimo campionato, per Giuseppe Fossati, fratello del grande Virgilio morto in guerra, e per Leopoldo Conti strappato alla concorrenza per una cifra incredibile: cento lire!Vinto il girone, quello Settentrionale della Lombardia, con quattro punti di vantaggio sul Brescia i nerazzurri disputano un girone di semifinale (semifinaliregionali, girone C), insieme a Novara, Bologna, Torino, Andrea Doria ed Enotria Goliardo.La conquista finale di 16 punti consentì alla compagineista di superare Novara e Bologna e qualificarsi, con Juventus e Genoa, al girone finale denominato Italia Settentrionale e che vide l’piazzarsi davanti alla Juventus per un punto di vantaggio.