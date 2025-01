Ilrestodelcarlino.it - Schianto in auto, in tre ancora gravissimi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A soli due anni, lotta come un leone nel reparto di terapia intensiva del Policlinico. Con lui anche il fratellino di dieci anni, che ha riportato gravi lesioni mentre l’altro fratello di dieci anni è stato trasferito dalla terapia Intensiva alla pediatria del Policlinico. La sorellina di 12 anni ha 30 giorni di prognosi ed è ricoverata a sua volta in pediatria mentre, purtroppo, preoccupano le condizioni dei genitori: il papà di 33 anni e la mamma di 31. Le condizioni dei coniugi sono critiche a causa dei traumi riportati. E’ questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto martedi sera a Finale Emilia in via per Modena all’incrocio con via Ceresa. Losi è verificato poco dopo le 19 di martedì: la 500 sulla quale viaggiava la famiglia, originaria della Campania ma residente a Cento, nel ferrarese, stava viaggiando in direzione di Massa Finalese quando, all’improvviso, si è schiantata contro una colonna in cemento, per poi finire fuori strada.