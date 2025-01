Lettera43.it - Roma, 70 tifosi spagnoli aggrediti da ultrà della Lazio

Un gruppo di circa 70del Real Sociedad è stato aggredito da altrettante persone, con ogni probabilità riconducibili alla tifoseria ultras laziale, in un locale in via Leonina a. I fatti si sono verificati nella tarda serata di mercoledì 22 gennaio alla vigiliapartita del 23 all’Olimpico. Dopo l’assalto al pub dove glistavano trascorrendo la serata, i laziali hanno proseguito inseguendo i baschi lungo via Leonina e pestando uno di loro con calci in testa. NoveReal Sociedad sono rimasti feriti, tre dei quali con armi da taglio. Due sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al policlinico Umberto I e al San Giovanni. Altri due sono finiti in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli dell’isola Tiberina e al Santo Spirito.In corso le indagini per identificare gli aggressoriLa rissa, durante la quale sono state fatte esplodere alcune bombe carta, ha risvegliato l’intero quartiere e i titolari dei locali hanno dovuto abbassare le saracinesche per tutelare l’incolumità dei loro clienti.