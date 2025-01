Puntomagazine.it - Napoli, Nadia Baldi, Ruggero Cappuccio e Iain Chambers ospiti di AstraDoc

Doppio appuntamento per la rassegna di Arci Movie. Mercoledì 22 “Shakespea Re di”e venerdì 24 “No other land”Questa settimana, la rassegna dei documentari curata da Arci Movie, propone due imperdibili appuntamenti. Si parte mercoledì 22 gennaio alle 20:30 con l’evento speciale che vedrà, registi di “Shakespea Re di“, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Freestyle. Il film, ispirato al pluripremiato testo teatrale di, è stato girato tra, Portici e Palinuro, e indaga sul mistero più affascinante della storia della letteratura mondiale. Per chi furono scritti i Sonetti che il grande drammaturgo inglese dedicò a un misterioso mister W.H.?Nei primi anni del Seicento Desiderio torna ae riabbraccia il suo vecchio amico Zoroastro al quale racconta di essere diventato il più grande interprete dei personaggi femminili del drammaturgo inglese.