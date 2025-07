Alessandro Cattelan verso Mediaset | nuovo programma in seconda serata dopo l’addio alla Rai

Dopo un capitolo di successo alla Rai, Alessandro Cattelan si appresta a intraprendere una nuova avventura televisiva su Mediaset. Con il suo stile unico e coinvolgente, il conduttore è pronto a conquistare il pubblico con un inovativo late show in seconda serata, che promette sorprese e innovazioni. Questa mossa segna un cambio di rotta importante nella sua carriera: cosa ci riserverà il futuro? Restate con noi per scoprirlo.

Cosa farĂ Alessandro Cattelan dopo la Rai? Il conduttore pronto per un nuovo show a Mediaset. Dopo settimane di indiscrezioni, ora sembra sempre piĂą probabile: Alessandro Cattelan è pronto a lasciare la Rai per approdare a Mediaset, dove dovrebbe debuttare nella prossima stagione con un nuovo late show in seconda serata. L'indiscrezione, rilanciata da Affari Italiani e confermata da fonti vicine all'ambiente televisivo, arriva a pochi giorni dai palinsesti Rai 2025, in cui il nome del conduttore piemontese è risultato assente. Un passaggio storico: dal servizio pubblico a Cologno Monzese. Cattelan, volto simbolo dell'intrattenimento giovane e innovativo, ha chiuso una parentesi lunga quattro anni in Rai, durante la quale ha condotto programmi sperimentali come Stasera c'è Cattelan su Rai2, l'evento Da vicino nessuno è normale in prima serata, Hot Ones su RaiPlay e lo speciale Dopofestival di Sanremo 2024.