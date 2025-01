Lapresse.it - Milano, tentò di uccidere poliziotto a Lambrate: condannato a 12 anni e 2 mesi

La gup di, Silvia Perrucci, haa 12 e 2e 150mila euro di risarcimento il 37enne marocchino Hasan Hamis che, nella notte tra l’8-9 maggio 2024, aggredì ediil vice ispettore della polizia di stato Christian Di Martino alla stazionedi. È la decisione al termine del processo con rito abbreviato. La pm Maura Ripamonti aveva chiesto di condannarlo a 13e 4per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma, lesioni su altri due poliziotti e su un passante, false attestazioni e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver lanciato pietre e sassi contro i treni in corsa.Tre coltellate alIlintervenì durante il lancio di pietre sui treni in corsa e venne accoltellato tre volte al torace e all’addome finendo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda die dimesso dopo 20 giorni.