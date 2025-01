Rompipallone.it - Mercato Napoli, si complica la pista Garnacho: Manna pronto al piano b

Sila trattativa per portare: svelato ildiin caso di fumata nera per l'argentino dello United.Dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia, in casacontinua la ricerca del nuovo esterno offensivo. La cessione del georgiano ha portato nelle casse del club partenopeo una cifra superiore ai 70 milioni di euro, con Antonio Conte che ha subito indicato alla dirigenza azzurra il nome del sostituto ideale.Si tratta ovviamente di Alejandro, stellina classe 2004 del Manchester United. L'esterno argentino avrebbe aperto al trasferimento in azzurro ma la trattativa con i Red Devils sembrerebbe essere in stand-by. Non sono stati fatti passi avanti dopo l'ultimo incontro, con Giovannigià in azione per un altro giovane attaccante.